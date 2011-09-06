Єдиний дозвільний центр Києва розмістять на Дніпровській набережній

До кінця жовтня столичний Єдиний дозвільний центр переїде у нове сучасне приміщення на Дніпровській набережній, 19-Б.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови столичної міськдержадміністрації Руслана КРАМАРЕНКА.

За його словами, зараз у приміщенні проводяться ремонтні роботи, і вже найближчим часом почнеться облаштування чотириповерхового офісу на Дніпровській набережній, де буде облаштовано 50 робочих місць для державних адміністраторів та робочі місця суб’єктам надання адміністративних послуг.

В КМДА нагадують, що з 6 червня 2011 р. всі документи, які необхідні підприємцям, повинні видаватися тільки в міському дозвільному центрі. До роботи із видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на сьогодні залучено 13 дозвільних органів міського рівня та 8 територіальних органів центральних органів виконавчої влади, якими видається 58 видів документів дозвільного характеру.

За інформацією Р.КРАМАРЕНКА, станом на 1 вересня до міського дозвільного центру звернулось майже 9 тис. суб’єктів господарювання.

«За цими зверненнями видано більше 5,5 тисяч документів дозвільного характеру та надано більше 2,5 тисяч консультацій. При цьому ми маємо лише 1,7 тис. відмов – обґрунтованих відмов, людський фактор з цього процесу виключено», – підкреслив Р. КРАМАРЕНКО.