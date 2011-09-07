ВАСУ незаконно дав вказівку судам щодо розгляду справ про перерахунок пенсій - Москаль

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до Верховного Суду України з проханням дати роз’яснення щодо законності дій Вищого адміністративного суду України, який своїм інформаційним листом від 19 липня 2011 року № 1049/11/13-11 дав вказівку адміністративним судам щодо розгляду справ за зверненнями громадян про перерахунок пенсій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Г.МОСКАЛЯ.

На його переконання, дана вказівка суперечить ч.4 статті 42 Закону України № 1058-ІУ та постанові Кабінету міністрів України від 28 травня 2008 року № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян».

Закон України від 9 липня 2007 року № 1058 «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (п.4 ст.42) передбачає, що у разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, їй проводиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше, ніж за 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від перерв у роботі. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за період страхового стажу із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка, відповідно до цього Закону, враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону.

Крім того, Г.МОСКАЛЬ вказує, що дана норма визначена також підпунктом 3 п. 11 постанови Кабміну від 28 травня 2008 р. № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян», яка на даний час не скасована в установленому порядку.

Разом із тим Вищий адміністративний суд України одноосібно дав роз`яснення адмінсудам, що під час перерахунку пенсії величина середньої заробітної плати враховується та, яка використовувалася під час призначення пенсій, що суперечить п.4 ст.42 Закону України № 1058 і підп. 3 п.11 постанови КМУ від 28.05.2008 р. № 530.

Статтею 75 Конституції України встановлено, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України. Конституція України не надавала парламенту права делегування своїх повноважень іншим державним органам та дозволу їм змінювати положення законів України своїми нормативно-правовими актами. Більше того, відповідно до ст.22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні зміни до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Разом із тим, постановою Кабінету міністрів України від 06.07.2011 р. № 745 «Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету» встановлено обмеження для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також осіб, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».

Г.МОСКАЛЬ ініціюватиме збір підписів народних депутатів для відповідного звернення до Конституційного Суду України, якщо Верховний Суд України не розв’яже це питання.