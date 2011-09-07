Коновалюк: від біометричних паспортів можна буде відмовитися через релігійні переконання

Громадяни повинні мати право відмовитися від отримання паспортів з біометричними даними з релігійних чи інших переконань.

Про це заявив народний депутат України Валерій КОНОВАЛЮК на прес-конференції в середу, 7 вересня.

За його словами, відповідні пропозиції він подав до законопроекту «Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України», співавтором якого він є. Депутат нагадав, що документ уже пройшов у парламенті перше читання, і планується його розгляд у другому читанні наступного тижня. «Я вніс доповнення в цей законопроект, що для всіх осіб, які через свої релігійні та інші переконання відмовляються від надання біометричної інформації для занесення до безконтактного електронного носія, оформлення та видача таких документів буде оформлятися в порядку, який встановить Кабінет Міністрів України», - сказав В.КОНОВАЛЮК. При цьому він провів паралель з отриманням ідентифікаційних кодів, і, підкреслив, що в цьому питанні знайдений компроміс. Парламентарій також зазначив, що на сьогодні немає необхідності витрачати бюджетні кошти на закупівлю обладнання для випуску біометричних паспортів. За його словами, в Україні вже створені потужності, які готові виконати цю роботу.

Довідка УНІАН. Згідно з Планом дій щодо лібералізації візового режиму між Україною та ЄС, однією з умов запровадження безвізового режиму для українців є введення біометричних паспортів.