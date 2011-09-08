Уряд оскаржить судові рішення про підвищення пенсій для «чорнобильців» і «дітей війни»

Уряд має намір оскаржити рішення судів на користь підвищення пенсій для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також для «дітей війни» (тих, кому на 1 вересня 1945 року не виповнилося 18 років).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Інвалід першої групи-«чорнобилець» по судах - те, що сьогодні відбувається - відсуджує собі пенсію. Я не коментуватиму дії суддів, я не маю права цього робити. Відсуджують собі пенсію першої групи до 30 тис. грн. ... другої групи – до 24 тис. грн., третьої – до 17 тис. грн.», - сказав С.ТІГІПКО.

«Ми, безумовно, звертатимемося до суду з апеляцією, ми відстоюватимемо позиції. Я вважаю, що йде колосальна соціальна несправедливість по відношенню до всіх інших. Середня пенсія - 1205 грн., а люди воюють за те, щоб їм виплатили 30 тис. грн.», - заявив віце-прем`єр.

Окрім цих виплат, за словами міністра, передбачається разова виплата на суму 1 млн. грн.

«Якщо все буде задоволено за всіма позовами, які вони («чорнобильці» - УНІАН) подають, то до кінця року ця сума може становити 9,1 млрд. грн. Це все не бюджет Пенсійного фонду, ця все держава повинна дотувати....», - зазначив він.

Те ж саме з «дітьми війни», сказав С.ТІГІПКО. «Зараз за рішеннями судів для «дітей війни» ухвалюються рішення, щоб вони отримували більше, ніж учасники бойових дій, – 30% прожиткового мінімуму (доплата до пенсії – УНІАН)», - сказав С.ТІГІПКО. За його словами, в бюджеті не закладено кошти на ці витрати. І якщо провести емісію для виплати доплат «дітям війни» і «чорнобильцям», це призведе до інфляції.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України встановив доплати до пенсій особам, що постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи, «дітям війни» і звільненим військовослужбовців.

Згідно з постановою від 6 липня 2011 року № 745, зокрема, «чорнобильцям» I категорії призначається щомісячна додаткова пенсія в таких розмірах: інвалідам I групи – 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (229,2 грн.), інвалідам II групи – 20% (152,8 грн.), інвалідам III групи, дітям-інвалідам, особам, які страждають на променеву хворобу, - 15% (114,6 грн.). Крім того, для «чорнобильців» II категорії встановлено додаткову пенсію у розмірі 15% прожиткового мінімуму (114,6 грн.), III категорії – 10% (76,4 грн.), IV – 5% (38,2 грн.).

Також встановлено, що щомісячна компенсація сім`ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка призначається на кожного непрацездатного члена сім`ї, який перебуває на його утриманні, не може бути меншою за 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (76,4 грн.).

Передбачається, що розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв`язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, і пенсій у зв`язку з втратою годувальника внаслідок катастрофи, не можуть бути нижчими: для учасників ліквідації наслідків аварії в 1986 році - інвалідів I групи – 1200 грн., II – 1090 грн. і III – 980 грн.; для учасників ліквідації наслідків аварії в 1987-1990 рр. і для осіб, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження, інвалідів I групи – 870 грн., II – 820 грн., III – 760 грн.; для інших інвалідів I групи – 710 грн., II – 655 грн., III – 600 грн.; для дітей-інвалідів – 380 грн.

Для непрацездатних членів сім`ї померлого годувальника, які були на його утриманні, встановлюються такі розміри пенсій: на одного непрацездатного члена сім`ї – 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника, на двох і більше – 100%.

Також Кабмін встановив, що «дітям війни» (окрім тих, на кого розповсюджується чинність законів “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”) до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання або соцдопомоги, яка виплачується замість пенсії, підвищення проводиться у розмірі 49,8 грн.