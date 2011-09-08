У 2012 році дефіцит бюджету ПФУ може становити 2,2 млрд. грн. - Тігіпко

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО прогнозує, що наступного року дефіцит бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) може становити 2,2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

За його словами, зараз продовжується узгодження дефіциту бюджету фонду з Міністерством фінансів.

С.ТІГІПКО також повідомив, що в поточному році дефіцит бюджету ПФУ запланований на рівні 18,8 млрд. грн. Крім того, він заявив про підготовку рішення, яке дасть змогу повністю погасити дефіцит бюджету ПФУ вже в 2012 році. Проте поки що його не оприлюднив.

Також С.ТІГІПКО обнародував песимістичний сценарій, який передбачає зростання дефіциту бюджету ПФУ до 21 млрд. грн.

Він висловив сподівання на те, що закон про пенсійну реформу, прийнятий парламентом, набуде чинності з 1 жовтня 2011 року: «Думаю, що найближчим часом закон (про пенсійну реформу – УНІАН) буде підписаний Головою Верховної Ради, переданий Президентові, після цього - надрукований. І він передбачає, що з 1 жовтня цього року пенсійна реформа, цей закон почне діяти».

За словами С.ТІГІПКА, якби закон не був прийнятий, то в 2013 році кількість пенсіонерів перевищила б кількість працюючих громадян. «Зараз можу гарантувати всім, що жодних затримок з виплати пенсії, жодних скорочень пенсій ні для кого практично не передбачено», - зазначає С.ТІГІПКО.

За його даними, на 1 липня 2011 року кількість пенсіонерів збільшилася до 13,8 млн. осіб при одночасному скороченні кількості працюючих до 14,1 млн. людей. Працюючих пенсіонерів в Україні – 3,028 млн. осіб.

Пенсію в розмірі до 800 грн. сьогодні в Україні одержують 2,407 млн. людей, до 900 грн. – 3,806 млн. людей.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит бюджету Пенсійного фонду за 2010 рік збільшився, порівняно з очікуваним результатом у 26,6 млрд. грн, до майже 37,5 млрд. грн.

«У 2009 р. було 30 млрд. грн. (дефіцит бюджету ПФ - УНІАН), в 2010-му . - 37 млрд. 482 млн.», - повідомив С.ТІГІПКО.

Нагадаємо, наприкінці 2010 року в уряді очікували, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду в 2010 році становитиме 26,6 млрд. грн., а в 2011 році завдяки реалізації пенсійної реформи – 18 млрд. грн. Крім того, в уряді обіцяють, що в результаті пенсійної реформи в 2014 році бюджет ПФ може бути бездефіцитним.