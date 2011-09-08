Мінсоцполітики має намір наступного року підвищити пенсії на 100 грн. для 60% пенсіонерів

Міністерство соціальної політики України має намір наступного року підвищити пенсії на 100 грн. для 60% пенсіонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

За його словами, в 2012 році можна буде підвищити пенсії на 100 грн. для 60% пенсіонерів. Вартість питання – 14 млрд. грн. «Якщо нам вдасться це захистити, то це здійсниться в 2012 році», - сказав віце-прем`єр.

Крім того, наступного року передбачено зростання всіх пенсій приблизно на 10%, повідомив С.ТІГІПКО.

За його словами, пропозиції про підвищення пенсій до сучасного рівня, внесені на стадії розгляду закону про пенсійну реформу, нереальні для бюджету.

«Це коштуватиме 52 млрд. грн. для бюджету. Вона (цифра – УНІАН) абсолютно нереалістична. Ми готуємо, практично підготували закон про доведення пенсій до сучасного рівня й зараз при розгляді бюджету з Міністерством фінансів проводитимемо консультації щодо підвищення пенсій до сучасного рівня на 2012 рік», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір пенсії по Україні в 2011 році, за даними Державної служби статистики, становить 1,122 тис. грн.

Зокрема, середній розмір пенсії за віком становить 1,156 тис. грн., за інвалідністю – 1,002 тис. грн., у разі втрати годувальника – 914,4 грн.