Сьогодні-завтра Президент прийме рішення щодо пенсійної реформи - Акімова

Сьогодні-завтра Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийме рішення щодо закону про реформування пенсійної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

«Він (закон - УНІАН) прийшов на підпис, і я думаю, що протягом сьогоднішнього дня, може бути завтрашнього дня, в залежності від графіка Президента, це питання буде вирішено», - сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав закон про пенсійну реформу і направив на його на підпис Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ.

У разі підписання закону, він набуде чинності з 1 жовтня 2011 року.

Довідка УНІАН. 8 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищений до 60 років, страховий стаж підвищений до 30 років для жінок і до 35 - для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.

Опозиція виступала проти таких умов проведення пенсійної реформи.

21 серпня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що закон не передано на підпис Президенту, оскільки до документу необхідно внести уточнення технічного характеру.

6 вересня парламент не підтримав проект постанови, яким передбачалося скасувати рішення про прийняття у другому читанні і в цілому проекту Закону "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної реформи". Цей проект постанови пропонували прийняти опозиційні депутати.

Після цього Верховна Рада Україна прийняла поправки до закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».