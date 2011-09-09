ВР схвалила законопроект про право Кабміну визначати розміри соцдопомоги і пільг

Верховна Рада Україна прийняла у першому читанні проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 246 із 362 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом, зокрема, передбачається запровадження механізму, за яким виконання судових рішень про стягнення грошей з державних органів, підприємств, установ або організацій, боржника-юридичної особи, примусова реалізація майна якого забороняється, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, у разі, якщо неможливо виконати рішення за рахунок боржника.

Крім того, проектом закону пропонується встановити, що погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, буде здійснюватися в порядку і строки, встановлені Кабінетом Міністрів України з урахуванням результатів аналізу наявних фінансових ресурсів держави.

Також даним законопроектом передбачаються зміни, що стосуються ряду соціальних пільг для різних категорій населення. Зокрема, передбачено внести зміни до Закону «Про міліцію», передбачивши, що працівникам міліції та членам їх сімей надається знижка на оплату житлової площі, комунальних послуг, а також паливо в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів. У той же час у нині чинному законі чітко визначено, що така знижка становить 50%.

Крім того, планується внести зміни до Закону «Про прокуратуру», якими не визначений розмір знижок на такі ж послуги, а також на плату за користування квартирним телефоном, в той час як на сьогоднішній день така знижка становить 50%.

Чинним законом «Про прокуратуру» визначено, що працівникам прокуратури надається позачергове щорічне безплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні. У запропонованому законопроекті передбачено позачергове безкоштовне надання таких путівок, але при цьому наголошується, що порядок їх отримання буде визначати уряд.

Також чітко в законопроекті не виписано положення по виплаті стипендій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і які віднесені до першої категорії постраждалих.

Крім того, даним законопроектом чітко не передбачено, які стипендії виплачуватимуть «чорнобильцям», що навчаються в державних вузах, професійно-технічних закладах. У той же час сьогодні цій категорії громадян гарантується виплата підвищеної на 100% стипендії, незалежно від місця навчання на території Україні.

Також у законопроекті зазначено, що для другої категорії громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, надаються путівки на санаторно-курортне лікування, але порядок їх надання також визначає Кабмін. Чинним на сьогоднішній день законом передбачено першочергове надання цій категорії «пільговиків» путівок або грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Даним законопроектом, по суті, скасовується ще ряд пільг для громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них.

Зокрема, чинним законом передбачено, що до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога в розмірі 5 мінімальних пенсій за віком, а в запропонованому законопроекті передбачено, що розмір такої допомоги буде визначатися урядом.

Крім того, законопроектом пропонується виключити з чинного закону статтю про те, що за бажанням інвалідів замість путівки до санаторію, профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію.

Також в законопроекті передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Як повідомляв УНІАН, даний законопроект сьогодні вранці не був включений до порядку денного, але його включили з голосу, запевнивши, що цей документ сьогодні було розглянуто на засіданні Комітету ВР з питань правосуддя (очолює народний депутат України з фракції Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ - УНІАН) .

Народний депутат від "БЮТ-Батьківщина" Сергій СОБОЛЄВ заявив, що депутати на таке засідання не запрошувалися і що засідання не було.

Уряд і комітет пропонували розглянути даний законопроект сьогодні у першому читанні і в цілому як закон, але завдяки протестам опозиціонерів він прийнятий тільки у першому читанні.