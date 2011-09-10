Уряд до 15 жовтня затвердить граничний штат центральних та місцевих органів влади

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Розпорядження № 277/2011-рп «Про деякі питання щодо реалізації заходів, пов`язаних з оптимізацією системи центральних та місцевих органів виконавчої влади».

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим Розпорядженням Президент доручив Кабінету міністрів України з метою активізації заходів, спрямованих на оптимізацію системи центральних та місцевих органів виконавчої влади затвердити до 15 жовтня 2011 року граничну чисельність працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади доручено проаналізувати стан виконання актів і доручень Президента України, Кабінету міністрів України щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та подати у двотижневий строк пропозиції щодо внесення змін до положень про центральні органи виконавчої влади, затверджених указами Президента України, зокрема приведення кількості заступників керівників центральних органів виконавчої влади у відповідність із вимогами Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та уточнення у разі потреби повноважень цих органів. Також доручено внести пропозиції щодо оптимізації механізму реалізації державної політики на місцевому рівні, у тому числі щодо функціонування територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Робочій групі з опрацювання питань, пов`язаних з оптимізацією системи центральних органів виконавчої влади доручено здійснювати моніторинг стану виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади заходів щодо завершення оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, а також заходів з оптимізації механізму реалізації державної політики на місцевому рівні. Окрім того доручено надавати допомогу міністерствам, насамперед Міністерству фінансів України, іншим центральним органам виконавчої влади у підготовці пропозицій щодо граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, ураховуючи при цьому розподіл повноважень між зазначеними органами.

Також робочій групі доручено проаналізувати пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, подані на виконання підпункту 1 пункту 2 цього Розпорядження, та внести до 15 жовтня 2011 року проекти указів Президента України щодо внесення змін до положень про центральні органи виконавчої влади, а також опрацювати пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, подані на виконання підпункту 2 пункту 2 цього Розпорядження, підготувати пропозиції про внесення змін до відповідних актів законодавства щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями і забезпечити внесення в установленому порядку до 1 листопада 2011 року відповідних проектів.

Згідно з цим розпорядженням робоча група зобов’язана забезпечувати інформування Керуючої ради Комітету з економічних реформ про стан здійснення заходів з оптимізації системи органів виконавчої влади та проблемні питання, що виникають у процесі їх реалізації.

Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.