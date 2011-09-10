Королевська вважає законодавчі дії уряду «шулерством»

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає «законодавчим шулерством» внесення урядом до парламенту під іншим номером раніше відхиленого антисоціального проекту закону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

«Верховна Рада зробила перший крок до тотального урізання пільг для населення. У Верховній Раді за основу був проголосований урядовий законопроект № 9127, остаточне прийняття якого може збільшити рівень бідності в Україні мінімум на 10-15%. Уряд за допомогою даного документа хоче отримати право на встановлення в ручному режимі розмірів виплат для більшості категорій пільговиків. Йдеться про скасування пільг самим незабезпеченим категоріям населення», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Уряд не став урізати пільги чиновникам і депутатам. Їх добробут буде підтримуватися за рахунок інвалідів, чорнобильців, учасників бойових дій, учасників війни, ветеранів праці, дітей війни та інших категорій громадян. У разі остаточного прийняття законопроекту вони втратять більшість пільг. Адже розмір і порядок виплат за урядовим документом буде встановлюватися Кабінетом міністрів», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що «усі бюджетні діри, які з`являються через неефективне управління економікою країни, будуть лататися за рахунок малозабезпечених». «Немає сумнівів, що в нинішній економічній ситуації уряд відразу ж скористається цим інструментом і почне заощаджувати за рахунок народу України. Звертаю увагу, що Верховна Рада проголосувала також і за скорочення терміну підготовки цього законопроекту до наступного розгляду. Тобто, скорочення пільг слід очікувати вже в цьому році», - підкреслила голова парламентського комітету.

«Уряд проявив край цинізму, спробувавши протягнути через Верховну Раду даний законопроект. Замість того, щоб проводити антикорупційну і детінізаційну реформу, яка дозволить підвищити соціальні стандарти, Кабмін вирішив остаточно загнати народ України в бідність та животіння», - додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.