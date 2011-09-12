Депутати від БЮТ оскаржать закон про пенсійну реформу в Конституційному Суді

Депутати від фракції «БЮТ-Батьківщина» підготували звернення до Конституційного Суду України з вимогою визнати закон про пенсійну реформу неконституційним.

Про це заявила в інтерв’ю телеканалу «ICTV» голова парламентського Комітету з питань промисловості та регуляторної політики і підприємництва, народний депутат Україні від фракції «БЮТ - Батьківщина» Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Закон не гарантує людям справедливого нарахування пенсій, немає гарантій з боку держави, що люди будуть отримувати цю пенсію. Ми підготували звернення до Конституційного Суду, його підписали депутати нашої фракції…», - сказала вона.

Нагадаємо, що Н.КОРОЛЕВСЬКА також ініціювала збір підписів громадян України з вимогою скасувати пенсійну реформу як антинародну та антиконституційну.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня 2011 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України № 3668–VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом передбачається внесення змін до 22 законодавчих актів, у тому числі Законів України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про прокуратуру», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про державну службу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів».

Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий стаж підвищено до 30 років для жінок і до 35 – для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.

Закону набуде чинності з 1 жовтня 2011 року.