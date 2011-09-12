Законопроект щодо позбавлення громадян пільг буде тестом для профспілок – Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що законопроект, спрямований на позбавлення більшості громадян пільг, буде тестом на наявність в Україні впливових профспілок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, таку думку він висловив, коментуючи історію з прийняттям парламентом у першому читанні законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (р.н.9127).

Віце-спікер назвав його законопроектом, який передбачає практично ручний режим керування соціальними пільгами. «Із законодавства від Верховної Ради забираються фактично всі повноваження у визначенні соціальних пільг та преференцій соціально вразливим категоріям, починаючи від учасників бойових дій та прирівняних до них осіб», - сказав він.

Другою небезпекою законопроекту віце-спікер назвав те, що його ухвалення призведе до тотального маніпулювання державними фінансами у виборчих цілях. Він нагадав, що, згідно з проектом закону, сума можливих соціальних пільг надається у розмірі, який визначається Кабінетом міністрів України та виходячи з можливостей бюджету. Це, за словами М.ТОМЕНКА, означає, що «напередодні виборчої кампанії, очевидно, певні соціально вразливі категорії будуть нагороджені більшими сумами, а між виборами – меншими або й взагалі обійдені увагою».

Говорячи про процедуру прийняття згаданого законопроекту, М.ТОМЕНКО назвав безпрецедентною спробу ухвалити закон, який стосується десятки мільйонів людей, одним голосуванням, так само як і таємне засідання парламентського комітету з питань правосуддя (голова Сергій КІВАЛОВ), який чомусь вирішив визначати соціальну політику в країні. Він нагадав, що лише в результаті протестів парламентської опозиції законопроект було ухвалено у першому читанні, а не в цілому.

Водночас, віце-спікер підкреслив, що за умов його надшвидкої підготовки до другого читання, розгляд законопроекту буде тестом на те, чи існують в Україні профспілки, чи вони є лише партійним підрозділом влади. «Якщо профспілки промовчать і не здатні будуть організувати тиск на владу з метою не допустити прийняття такого антинародного закону, це стане ще одним підтвердженням, що в Україні відсутня система впливових профспілкових організацій, які здатні захищати інтереси соціальних груп», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Проектом закону пропонується встановити, що погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, здійснюватиметься в порядку та строки, встановлені Кабінетом міністрів України з урахуванням результатів аналізу наявних фінансових ресурсів держави.

Також даним законопроектом передбачається зміни щодо ряду соціальних пільг для різних категорій населення.