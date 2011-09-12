Опозиція закликає українців долучитися до акцій протесту проти скасування низки соцпільг

Опозиційні сили закликають українців долучитися до акцій протесту проти ухвалення закону, яким скасовуються пільги для багатьох категорій громадян.

Про це під час інтернет-конференції на сайті “Регіональні новини” повідомив заступник лідера фракції “БЮТ-Батьківщина”, лідер опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, Комітет опору диктатурі ухвалив рішення докласти всіх зусиль, щоб цей законопроект не був прийнятий в цілому в парламенті.

“В ці години ми ухвалили рішення не допустити ухвалення ЯНУКОВИЧЕМ і голосуванням парламентом проекту закону про позбавлення пільг чорнобильців, інвалідів, учасників бойових дій, шахтарів, вчителів, лікарів і закликаємо всіх свідомих громадян до акцій, які відбудуться через тиждень, коли Партія регіонів в парламенті знову буде «протискувати» цей законопроект”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Проектом закону пропонується встановити, що погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, здійснюватиметься в порядку та строки, встановлені Кабінетом міністрів України з урахуванням результатів аналізу наявних фінансових ресурсів держави.

Також даним законопроектом передбачається зміни до законів щодо скасування чи обмеження ряду соціальних пільг для різних категорій населення.