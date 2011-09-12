Понад 100 чорнобильців розпочали голодування біля Адміністрації Президента

Сьогодні, 12 вересня, біля Адміністрації Президента розпочалося безстрокове голодування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Біля будівлі АП зібралося більше сотні ліквідаторів катастрофи. Майже всі вони представляють громадську організацію «731-й окремий батальйон спеціального захисту ВЧПП 50937», повідомив у коментарі УНІАН голова громадської організації Володимир РЄЗНІК.

Серед головних вимог ліквідаторів: забезпечення житлом, підвищення пенсій, належне медичне забезпечення та прикріплення до військового госпіталю.

За словами учасників акції, після аварії на ЧАЕС вони 24 години на добу знаходились безпосередньо під реактором без жодних засобів захисту, перебували на місці вибуху, де в авральному режимі гасили пожежу, займалися збиранням графіту і в терміновому порядку відвозили до спеціальних могильників.

Чорнобильці намагаються привернути увагу чиновників до своїх проблем плакатами з написами: «Ми були першими на ліквідації. Нас першими ліквідують», «Ми реактор заглушили, рятуючи Україну. І за це ми заробили хрест та домовину!».

За словами голови громадської організації В.РЄЗНІКА, батальйон із 750-ти працівників після ліквідації техногенної катастрофи був одразу ж виведений з АЕС, і влада забула про нього. Він повідомив, що на сьогодні з 750 осіб в живих залишились близько 100, всі вони – інваліди.

В.РЄЗНІКОВ зазначив, що основною проблемою ліквідаторів є те, що під їхній підрозділ немає жодної законодавчої бази, тобто ці люди ніде не значаться.

В.РЄЗНІКОВ також повідомив, що на численні листи ліквідаторів чиновники відповідали відписками. Зокрема, за його інформацією, від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА надійшли листи за підписами радника глави держави Ганни ГЕРМАН та першого заступника глави Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ з текстами: «Ваші вимоги передано до Кабінету міністрів», а щодо зустрічі з Президентом повідомили, що така зустріч «не вбачається можливою».

Учасники голодування також зазначили, що 28 квітня відбулася урядова нарада, на якій прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ пообіцяв надати чорнобильцям квартири та державні нагороди, але обіцянки не були виконані.

Ліквідатори повідомили, що для отримання пенсій їм потрібна довідка про те, що вони дійсно працювали над ліквідацією Чорнобильської аварії, однак з галузевого державного архіву Міністерства оборони України надійшли листи, де було зазначено, що «журнал знищено у військовій частині, як такий, що заражений вище допустимої норми».

З початку року під час акції чорнобильців померло двоє людей, сьогодні до учасників голодування вже кілька разів приїжджала «швидка медична допомога».