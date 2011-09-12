Янукович доручив уряду підготувати зміни до Податкового кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ у місячний строк підготувати зміни до Податкового кодексу, якими упорядкувати встановлені документом пільги.

Текст відповідного Доручення оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

В документі зазначається, що з метою “запобігання необгрунтованим втратам бюджету, забезпечення додержання прав та законних інтересів суб`єктів господарювання під час застосування окремих положень Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України” М.АЗАРОВУ доручено розробити та в установленому порядку внести у місячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України, інших законодавчих актів України, в яких, зокрема, передбачити упорядкування пільг, установлених Податковим кодексом України, зокрема, для стимулювання інвестиційної діяльності, уніфікацію підходу до їх надання, у тому числі шляхом: застосування механізму надання пільг для стимулювання впровадження інвестиційних проектів виключно за умови, що такі проекти є енергоефективними та схвалені Кабінетом міністрів України. Також доручено передбачити використання податку на прибуток підприємств як інструменту прямого оподаткування для стимулювання інвестиційної діяльності та надання можливості платнику податку одноразово скористатися правом на зменшення бази оподаткування за одними і тими самими інвестиційними витратами.

Йдеться також про запровадження для суб`єктів господарювання, які застосовують реєстратори розрахункових операцій, у 2012 році адаптаційного періоду щодо подання визначеної законом інформації до органів державної податкової служби дротовими або бездротовими каналами зв`язку, протягом якого таке подання здійснюватиметься на добровільних засадах. Передбачається скасувати права органів державної податкової служби вимагати від платників податків пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби.

Доручено передбачити в законодавстві обов`язкове пред`явлення перед проведенням виїзної документальної або фактичної перевірки платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) документів, наявність яких є обов`язковою умовою допуску посадових (службових) осіб органів державної податкової служби до проведення зазначених перевірок.