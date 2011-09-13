Надання уряду прав визначати розміри соцвиплат спровокує збільшення судових позовів - експерт

Законопроект "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", яким Кабінету міністрів надається право самостійно визначати розміри пільг і соціальних гарантій, у разі ухвалення спровокує збільшення судових позовів громадян до держави.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила старший юрист LCF Law Group Олена ВОЛЯНСЬКА.

Вона нагадала, що стосовно законопроекту законодавцями дано досить критичну оцінку. «Найістотніші зауваження якраз і стосуються порушення зазначеним законопроектом принципу верховенства права і конституційних норм», - сказала вона.

Закон, на думку експертів, не відповідає вимогам щодо встановлення саме законами держави основних державних соціальних гарантій, до яких належать також розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат (ст. 17 ЗУ «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії») і порушує конституційні положення щодо непорушності прав людини і неприпустимості звуження їх змісту та обсягу при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів.

«Проте, враховуючи останні тенденції реформування законодавства, не виключено ухвалення законопроекту з певними поступками в частині дотримання прав людини», - зазначає О.ВОЛЯНСЬКА.

У такому разі, вважає вона, поза сумнівом, слід прогнозувати збільшення звернень громадян до національних судів за захистом порушених прав, сказала юрист. «А в разі бездіяльності вітчизняної Феміди, і до Європейського суду з прав людини», - додала О.ВОЛЯНСЬКА.

Вона нагадала, що проблеми з виплатами соціальних гарантій раніше були в Чилі, коли в цій країні діяла конституційна заборона на внесення змін до законодавства про соціальне забезпечення. У цей період поправки мав право вносити президент Республіки (час правління Аугусто ПІНОЧЕТА (1974-1990 рр.)). Водночас, зазначає О.ВОЛЯНСЬКА, не можна не відзначити подальших успіхів Чилі в реформуванні пенсійної системи і впровадженні недержавного пенсійного забезпечення.

В Аргентині в період дефолту 2001 року були заморожені державні пенсійні виплати населенню, нагадала юрист.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Цим законопроектом, з-поміж іншого, передбачаються зміни, що стосуються ряду соціальних пільг для різних категорій населення. Зокрема, передбачається внести зміни до Закону «Про міліцію», передбачивши, що працівникам міліції і членам їх сімей надається знижка на оплату житлової площі, комунальних послуг, а також палива в порядку, встановленому Кабінетом міністрів. Водночас, у чинному нині законі чітко визначено, що така знижка становить 50%.

Крім того, планується внести зміни до Закону «Про прокуратуру», якими не визначено розміру знижок на такі ж послуги, а також на плату за користування квартирним телефоном, тоді як на сьогодні така знижка становить 50%.

Діючим Законом «Про прокуратуру» визначено, що працівники прокуратури мають позачергове щорічне безкоштовне надання санаторно-курортних путівок або отримання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні. У запропонованому законопроекті передбачено позачергове безкоштовне надання таких путівок, але при цьому наголошується, що порядок їх отримання визначатиме уряд.

Цим законопроектом, по суті, скасовується ще ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС.