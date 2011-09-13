Соціологи констатують стрімке падіння довіри до Януковича

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) констатує у 2011 році стрімке падіння довіри виборців до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив головний дослідник Міжнародної фундації з виборчих систем Ракеш ШАРМА за результатами опитування, проведеного за підтримки Агентства міжнародного розвитку США (USAID).

"Цього року ми виявили, що позитивні погляди виборців зменшилися і превалюють негативні погляди", - сказав Р.ШАРМА.

За його словами, відсоток тих, хто довіряє В.ЯНУКОВИЧУ, у 2011 році знизився до 29% проти 43% у 2010 році.

Згідно з результатами опитування, не меншяк 9 з 10 українців незадоволені тим, як Президент вирішує питання створення робочих місць та стримування зростання цін.

"Президент ЯНУКОВИЧ не отримує високих оцінок за свої зусилля, спрямовані на реформування кількох сфер. Більш як 8 з 10 опитаних також незадоволені тим, як він проводить пенсійну реформу. Більшість також незадоволені його діями щодо впровадження конституційної реформи та щодо зміни Податкового кодексу", - зазначив Р.ШАРМА.

Крім того, соціологи зазначають, що за останній рік доволі суттєво знизився рівень задоволенння тим, як В.ЯНУКОВИЧ будує відносини з Росією (з 66% у 2010 році до 44% у 2011 році). "Це особливо помітно на півдні (з 86% до 48%) та сході (з 79% до 49%)", - додав він.

За результатами опитування, рівень задоволенння громадян України діями Президента, спрямованими на забезпечення політичної стабільності, знизився з 39% у 2010 році до 29% у 2011 році. "Причому найбільше падіння зафіксоване також на півдні - з 61% до 27% та в центрі - з 37% до 22%", - уточнив Р.ШАРМА.

"З одного боку, ми, безперечно, бачимо таке значне падіння позитивних поглядів, але, водночас, якщо подивитися на результати досліджень 2008 та 2009 років, цього року рівень негативних поглядів повертається на рівень попередніх років", - резюмував заступник директора Міжнародної фундації з виборчих систем з питань Європи та Азії Гевін УАЙЗ.

Довідка УНІАН . Міжнародна фундація з виборчих систем (IFES) за фінансової підтримки Агентства міжнародного розвитку США (USAID) 16-30 липня провела опитування "Громадська думка в Україні". Експерти фундації опитали 1 515 респондентів віком від 18 років та більше вусіх регіонах України. Похибка результатів опитування становить 2,52%.