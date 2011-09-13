Профспілки стурбовані долею профспілкових активів, що повертаються в держвласність

Незалежні профспілкові організації стурбовані долею профспілкових активів, що повертаються в держвласність.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови Національного форуму профспілок України Григорій КАБАНЧЕНКО.

За його словами, сьогодні почався масштабний процес повернення правоохоронними органами раніше незаконно приватизованих профспілкових оздоровниць у державну власність. Частково цей процес був спровокований конфліктом у найбільшій на сьогодні організації України - Федерації профспілок України (ФПУ), на балансі якої й перебували профспілкові оздоровниці, зазначив заступник голови Національного форуму профспілок. За словами Г.КАБАНЧЕНКА, за останній час за фактами незаконної приватизації профспілкового майна відкрито 94 кримінальних справи, подано 118 позовів про повернення в держвласність відчуженого майна. На даний момент, за його інформацією, суди зобов`язали повернути в держвласність низку об`єктів, зокрема ялтинський санаторій "Орлине гніздо", чернігівський "Дитячий санаторій ім. Щорса", визнано недійсними договори купівлі-продажу частини об`єктів санаторію "Місхор" і "Клінічного санаторію ім. Пирогова".

Водночас, за словами заступника голови Національного форуму профспілок України, подальша доля поверненого в держвласність майна профспілок на сьогодні невідома. Сьогодні, за інформацією Г.КАБАНЧЕНКА, на це майно активно претендують як місцеві, так і центральні органи влади. Разом із тим, за його словами, у випадку якщо повернені в держвласність профспілкові активи потім будуть передані цим органам влади, члени профспілок, швидше за все, будуть позбавлені можливості оздоровлення в них за профспілковими путівками. Вихід зі становища Г.КАБАНЧЕНКО бачить у відродженні Фонду профспілкового майна в Україні. За його словами, рішення про створення такого Фонду буде розглянуто на Всеукраїнському конгресі профспілок, який відбудеться 20 вересня ц.р.

За словами генерального секретаря Національної конфедерації профспілок України Петра ПЕТРИЧЕНКА, незалежні профспілки також ініціюють проведення "народної інвентаризації" майна, яке було передано державою в управління ФПУ. За його словами, кожен громадянин України зможе взяти участь у такій інвентаризації, якщо в нього є необхідна інформація про наявність або відсутність санаторно-курортного майна.