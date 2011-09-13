Польща з 2012 року збільшить мінімальну зарплату на 8%

Варшава. Польський уряд на засіданні у вівторок вирішив збільшити з наступного року мінімальну зарплату в країні на 8,2% - до 1,5 тис. злотих (1 долар = 3,2PLN).

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, заплановане на 2012 рік збільшення мінімальних зароботков поляків стане найбільшим за останні два роки.

За даними польського уряду, цього року мінімальна зарплата в Польщі зросла на 5% після 3% зростання в 2010 році.

Рекордне 20% зростання мінімальної зарплати, за даними польського пенсійного фонду ZUS, було зафіксовано в 2009 році після 13% збільшення в 2008 році.

Із 2002 року мінімальна зарплата в Польщі зростала від 3 до 6% щорічно.

Згідно з польським законодавством уряд щорічно до 15 вересня встановлює мінімальну зарплату, яку зобов`язані платити всі роботодавці в країні. Уряд узгоджує її розмір із профспілками і приватними роботодавцями, які, проте, не можуть змусити владу погодитись з їхніми пропозиціями.

Цього року, за даними польських медіа, профспілки добивалися підвищення мінімальної зарплати до 1600 злотих, що становило б половину середньої зарплати в Польщі.

Мінімальна зарплата в 2011 році становить близько 40% середньої.

Довідка УНІАН. Мінімальна зарплата в Польщі, за даними ZUS, з 1994 року до вступу країни до Євросоюзу в 2004 році зросла в 4 рази - до близько 800 злотих.

У 2010 році середня зарплата в країні зросла на 1,5% - до 3225 злотих.