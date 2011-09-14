Число осіб, що перетинають кордон з РФ за спрощеною схемою, може зрости до 17-18 млн.

Число тих, хто перетинає російсько-український кордон, при спрощеній схемі може зрости з 1,5 млн. до 17-18 млн. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ під час першого засідання ради єврорегіону «Слобожанщина», яке відбулося 13 вересня у Харкові.

За його словами, режим перетину кордону між двома прикордонними областями – Харківською та Бєлгородською (РФ) – є однією з болючих проблем, тому її розв’язання нетерпінням чекають обидва регіони.

«Одна з украй болючих проблем для Харківщини і Бєлгородщини - це режим перетину кордону в головних пунктах пропуску між нашими областями. На розгляді і контролі Російсько-Української міждержавної комісії зараз перебуває питання розширення спрощеного перетину на глибину прикордонних областей України та суб`єктів Російської Федерації. Кількість жителів, які зможуть перетинати російсько-український кордон за спрощеною схемою зросте, таким чином, з 1,5 мільйонів до 17-18 мільйонів», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він повідомив присутніх, що на форумі «Слобожанський міст-2011», який відбувся в Сумах минулого тижня, рішення щодо перетину кордону за спрощеною схемою оприлюднили як готове до підписання на зустрічі президентів України та Росії у жовтні цього року в Донецьку.

Ю.САПРОНОВ висловив переконання, що запровадження режиму спрощеного перетину кордону відкриває великі можливості співпраці.

«Кордон стає ресурсом розвитку, і той, хто це усвідомлює, той отримує серйозні переваги. єврорегіон «Ярославна» за три роки зробив ривок від створення до проведення на своїй території Генеральної Асамблеї Асоціації Європейських прикордонних регіонів. Упевнений, що єврорегіон «Слобожанщина» в стислі терміни надолужить значну частину нереалізованих можливостей», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові відбулося перше засідання Ради єврорегіону «Слобожанщина», за участю керівництва Харківської області та делегації Бєлгородської області РФ на чолі з її губернатором Євгеном САВЧЕНКОМ.

У ході засідання були розглянуті, зокрема, питання про проект регламенту ради і секретаріату єврорегіону «Слобожанщина», про діяльність та інноваційний розвиток єврорегіону «Слобожанщина», про співпрацю з міждепутатською робочою групою зі співпраці між Харківською обласною радою та Бєлгородською обласної думою, про участь в Асоціації європейських прикордонних регіонів.

На засіданні ухвалено рішення про вступ єврорегіону «Слобожанщина», створеного в рамках міжнародного прикордонного співробітництва Харківської та Бєлгородської (Російська Федерація) областей, в Асоціацію європейських прикордонних регіонів.