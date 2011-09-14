Закон про пенсійну реформу опублікований в «Урядовом кур'єрі»

Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» (№35 від 14 вересня 2011 року).

Закон вступає в дію з 1 жовтня 2011 року, окрім окремих норм, які набувають чиності з 1 січня 2012 року.

Нагадаємо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон 9 вересня 2011 року.

Законом передбачається підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років, підвищення страхового стажу до 30 років для жінок і до 35 - для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, що втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 грн. Також закон знижує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.