Суд продовжив Василю Волзі арешт ще на два місяці - адвокат

Печерський районний суд Києва продовжив ще на два місяці термін затримання колишнього голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василя ВОЛГИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу в Інституті Горшеніна повідомив його адвокат Євгеній СОЛОДКО.

За словами адвоката, таким чином, відповідно до рішення суду, В.Волга перебуватиме під вартою до 19 листопада.

Разом з тим, Є.Солодко назвав незрозумілим формулювання суду, в якому останній, ухвалюючи рішення, посилається на те, що В.Волга може перешкоджати встановленню істини, оскільки працює на високій державній посаді. Хоч, за словами адвоката, з цієї посади В.Волгу було давно звільнено.

Є.Солодко висловив обурення діями слідчого у справі, який встановив для нього нормативи ознайомлення з матеріалами справи, внаслідок чого захисник В.ВОЛГИ повинен щодня знайомитися з трьома томами справи.

«Хто, на яких підставах встановив норматив? З якого дива? Де в процесуальному кодексі написано, що адвокатові встановлюють графік ознайомлення? Такого скотинячого ставлення до захисту не було навіть у Радянському Союзі», - сказав Є.Солодко.

Довідка УНІАН. В.Волга очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила проти В.Волги кримінальну справу за статтею 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, що займають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва вибрав запобіжний В.Волзі захід у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.Волгу з посади голови Держфінпослуг.

12 вересня стало відомо, що Генпрокуратура порушила щодо В.Волги ще одну кримінальну справу. Встановлено, що В.Волга в 2010 році прийняв на державну службу в Держфінпослуг людину, яка надавала йому послуги водія і одержувала державні кошти у вигляді заробітної плати на посаді головного спеціаліста одного з відділів.

Щодо зазначених осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України).