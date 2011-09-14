Уряд продовжить експеримент із впровадження методів непрямої оцінки доходів громадян

Уряд має намір продовжити експеримент із упровадження методів непрямої оцінки доходів громадян для призначення соціальної допомоги.

Відповідну постанову, підготовлена Міністерством соціальної політики, було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів, повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Цей експеримент проводився протягом травня – липня 2011 року в п’яти пілотних управліннях праці та соціального захисту населення: Луцькому районі Волинської області, Олександрійському районі Кіровоградської області, Ленінському та Кіровському районах м. Кіровограда і Корюківському районі Чернігівської області.

Перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА поінформував, що в рамках експерименту в цих управліннях було проведено анкетне опитування понад 2195 громадян, які звернулися за призначенням соціальної допомоги, а соціальні інспектори здійснили 400 обстежень майнового стану заявників.

У Мінсоцполітики переконані, що ефективність роботи державних соціальних інспекторів завдяки застосуванню методів непрямої оцінки доходів значно підвищилася: подання недостовірної інформації про доходи було виявлено у 55% випадків, тоді як без застосування методів непрямої оцінки доходів цей показник становить 4%.

„Результати тримісячного експерименту дають певні підстави вважати доцільним впровадження методів непрямої оцінки доходів. Проте для остаточних висновків щодо цього потрібен більш тривалий період дослідження. Зокрема, необхідно дослідити методи непрямої оцінки доходів на такій категорії заявників, як одержувачі житлових субсидій, переважна більшість яких звернеться до управлінь праці та соціального захисту населення з початком опалювального періоду”, - сказав В.НАДРАГА.

Уряд схвалив продовження експерименту до 31 грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, постановою №488 від 27 квітня 2011 року Кабінет міністрів затвердив проведення експерименту з упровадження методів непрямої оцінки доходів громадян для призначення соціальної допомоги в п`яти пілотних управліннях праці та соцзахисту населення.