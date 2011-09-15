В Україні в серпні на 10 робочих місць претендувало 48 осіб

В Україні в серпні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 48 осіб (на 1 січня п. р. - 88 осіб).

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, на 1 вересня 2011 року склала 448,3 тис. осіб, що на 36 тис. осіб менше, ніж на 1 серпня п. р.

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 вересня 2011 року становила 93,2 тис. осіб (на 1 січня 2011 р. - 63,9 тис. осіб).