В Україні число зареєстрованих безробітних скоротилося до 432 тис. осіб

В Україні в серпні п.р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася порівняно з липнем на 7,9%, або на 37,1 тис. осіб, і на 1 вересня становила 432,4 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

З початку року кількість безробітних скоротилася на 20,6%, або на 112,5 тис. осіб (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становила 544,9 тис. осіб).

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 вересня 2011 року становив 1,6% загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2011 року – 2,1%).

Кількість безробітних, які на 1 вересня п.р. одержували допомогу з безробіття, становило 310,3 тис. людей, що на 9,1%, або на 11,2 тис. людей, менше порівняно з даними на 1 серпня п.р.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 вересня 2011 р. становила 878 грн., що на 24 грн. більше, ніж на 1 серпня п.р.