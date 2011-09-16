Кабмін: середня чисельність населення у 2012 році складе 45,51 млн. осіб

Кабінет Міністрів України прогнозує середню чисельність населення у 2012 році на рівні 45,51 млн. осіб.

Про це йдеться у проекті закону «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки», оприлюдненому на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, у 2010 році чисельність населення України становила 45,87 млн. осіб, а у 2011 очікується, що цей показник складе 45,69 млн.

Крім того, програмою передбачено, що у 2012 році кількість дітей у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях зросте до 13,5 млн. (у 2010 р. - 9,024 млн.). При цьому прогнозується, що 25% (у 2010 р. - 10%) загальноосвітніх навчальних закладів будуть підключені до широкосмугового інтернету, та 100% загальноосвітніх навчальних закладів будуть оснащені комп’ютерами.

Також уряд прогнозує, що кількість користувачів інтернету в Україні зросте до 14 млн.

Крім того, держпрограмою передбачається, що у 2012 році кількість музеїв збільшиться до 580 (у 2010 р. - 546), а їх відвідуваність складе 21,9 млн. осіб (у 2010 р. - 21,7 млн.).

Як повідомляв УНІАН, проект закону «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки» було схвалено на засіданні уряду 14 вересня 2011 року.

Тоді перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявляв, що, згідно з проектом програми, зростання ВВП України в 2012 році прогнозується на рівні 6,5%, зростання промислового виробництва - на рівні 8,3%, зростання виробництва в машинобудуванні - 20%, металургії, хімічній і легкій промисловості – 5-6%, у сільському господарстві – 5,1%, в галузі будівельно-монтажних робіт і житловому будівництві - на 6%.

За його словами, очікується, що у 2012 році роздрібний товарообіг зросте на 15% за інфляції у розмірі 7,9%.