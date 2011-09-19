Бюджетом-2012 уряд вб'є реальний сектор економіки - Королевська

Намір уряду збільшити дохідну частину державного бюджету в 2012 році за рахунок посилення податкового тиску на підприємців фактично знищить реальний сектор української економіки. Про це завила журналістам після проведення Погоджувальної ради голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, народний депутат (фракція «БЮТ - Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «збільшення доходів державного бюджету за рахунок бізнесу в умовах податкового й адміністративного терору неможливе. Уряд має намір «задоїти корову» ринкової економіки до смерті. Напередодні можливого другого витка світової кризи такий удар по бізнесу буде смертельним. Збільшення обсягу податків в нинішніх умовах призведе до неминучого зростання цін. А за всі вишукування Кабміну в кінцевому підсумку заплатить споживач з власної кишені».

Н.КОРОЛЕВСЬКА піддала критиці проект бюджету-2012 за відсутність реальних антикризових програм і збільшення витрат на утримання силових структур: «Ми бачимо, що в наступному році саме підприємці будуть оплачувати збільшені на сотні мільйонів гривень видатки на утримання органів прокуратури і МВС».

Як наголосила голова парламентського комітету, «в сучасному світі основними відповідями на глобальні виклики є: підвищення інтелектуального рівня нації, захист екології та здоров`я громадян, вибудовування сучасної інфраструктури життєзабезпечення. Для нашої влади, схоже, глобальним викликом є наявність в країні народу. Тільки цим можна пояснити таку турботу про силові структури. Замість створення нормальних умов роботи для бізнесу за рахунок підприємців уряд створює поліцейську державу».

Н.КОРОЛЕВСЬКА наголосила: «Перш ніж приймати бюджет на 2012 рік, парламент просто зобов`язаний ухвалити закони, які захистять наших підприємців. Необхідні законопроекти нами вже розроблені і зареєстровані».

Депутат також заявила, що підприємці не мають наміру миритися з таким ставленням уряду до бізнесу і планують проводити акції протесту проти дій влади. «За все те, що сьогодні творить влада, їй доведеться відповідати. Країна не може жити обіцянками і одним днем. І підприємці - це не ті люди, які будуть мовчати. Як голова Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції "Вперед" можу сказати, що вже на цьому тижні вони готові вийти на вулиці з акціями протесту», - запевнила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, Народна колегія Всеукраїнської громадянської акції "Вперед" об`єднує сотні тисяч українських підприємців. У рамках «Народної реформи» у ВРУ було внесено більше трьох десятків законопроектів, спрямованих на підтримку і розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, значна частина яких досі не розглянута.