З Харкова до Києва на акцію протесту виїхали близько 100 активістів-чорнобильців

До Києва на акцію протесту, що відбудеться завтра, 20 вересня, біля Верховної Ради України, виїхали близько 100 представників харківських чорнобильських організацій.

Про це кореспондента УНІАН повідомив голова Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський Спас» Борис КОРОТКОВ.

За його словами, чорнобильці вимагатимуть від Верховної Ради не ухвалювати законопроект №9127, відповідно до якого «урізаються соцгарантії для 17 категорій громадян», а розміри виплат цим категоріям громадян визначаються окремими постановами Кабінету міністрів України, а не чинними законами.

Б.КОРОТКОВ додав, що 22 вересня інші 100 представників харківських чорнобильських організації змінять першу групу. Харківські чорнобильці перебуватимуть у Києві до кінця пленарного тижня.

Разом з тим, чорнобильці дванадцятий день поспіль пікетують Харківську облдержадміністрацію з вимогою зберегти соціальні гарантії. Сьогодні на площі Свободи зібралося близько 200 осіб. Вони тримають державні прапори, символіку організацій «Союз Чорнобиль України», «Ветерани війни – інваліди Чорнобиля» та Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський Спас», а також транспаранти з написами: «Прем’єр-міністр! Вимагаємо пенсій та соціальних гарантій в розмірах, встановлених законом», «Вимагаємо виконання Конституції та законів України», «Влада, до чорнобильців дуже довгий час чиниться фінансова, бюджетна криза. Стоп! Баста!».

За словами Б.КОРОТКОВА, акція протесту триватиме до задоволення вимог чорнобильців.

Довідка УНІАН. 9 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Даним законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Проектом закону також пропонується надати Кабінету міністрів право визначати розміри і механізми виділення соціальної допомоги та пільг.

Законопроектом пропонується встановити, що погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, здійснюватиметься в порядку та строки, встановлені Кабінетом міністрів України з урахуванням результатів аналізу наявних фінансових ресурсів держави.