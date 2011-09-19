ПФУ пропонує позбавляти «спрощенців» права на єдиний податок за невчасну сплату

Пенсійний фонд України (ПФУ) пропонує позбавляти «спрощенців» права платити єдиний або фіксований податок у разі невчасної сплати єдиного соціального внеску.

Текст даного законопроекту розміщений на офіційному сайті фонду.

Цим документом пропонується ввести відповідні зміни до Податкового кодексу з метою своєчасної сплати єдиного внеску.

Згідно із законопроектом, позбавлення права платити єдиний або фіксований податок настає з дня, наступного за податковим (звітним) періодом.

У ПФУ зазначають, що прийняття акту дасть змогу поліпшити платіжну дисципліну платників, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування.