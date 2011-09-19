Кабмін очікує збільшення частки бідного населення в Україні до 26,5%

Кабінет міністрів очікує збільшення частки бідного населення за національним критерієм в Україні за підсумками 2011 року на рівні 2,4% - до 26,5%.

Відповідний прогноз закладено в проекті закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки, розміщеному на офіційному парламентському порталі.

Згідно з прогнозом на 2012 рік, очікується скорочення частки бідного населення в країні на 0,3% - до 26,2%.

Темпи зростання номінальної середньомісячної заробітної плати, скорегованої на індекс споживчих цін, поточного року очікуються на рівні 10,1%, у 2012 році – 6,6%.

Середній розмір пенсії за підсумками 2011 року, за прогнозами уряду, становитиме 1,283 тис. грн. (зростання порівняно з 2010 роком – на 127 грн.), за підсумками 2012 року – 1,405 тис. грн. Мінімальний розмір пенсії за віком у середньому в 2011 році становитиме 766,8 грн., у 2012 році – 842 грн.