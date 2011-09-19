Безробіття в Україні за методологією МОП скоротиться з 8,1% до 7,6-8,1% - прогноз Кабміну

У 2011 році рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці (МОП) скоротиться з 8,1% до 7,6-8,1%, у 2012 році – до 7,2-7,7%.

Відповідний прогноз Кабінету міністрів закладено в проекті закону про Державну програму економічного та соціального розвитку України на 2012 рік і основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки, розміщеному на офіційному парламентському порталі.

Згідно з даними МОП, у 2010 році в Україні налічувалося 1,8 млн. безробітних громадян, у 2011 році кількість безробітних становитиме 1,7-1,8 млн. осіб, у 2012-му – 1,6-1,7 млн. осіб.

Рівень зайнятості у віці 15-70 років, за методологією МОП, у 2011 році становитиме 58,7% населення (2010 рік – 58,5%), наступного року – 59%. Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років в Україні минулого року становила 20,3 млн. осіб, за підсумками 2011 року очікується зростання до 20,4-20,6 млн. осіб, а у 2012-му – до 20,5-20,7 млн. осіб.

У програмі зазначається, що близько 30% робочих місць в економіці пов`язано з небезпечними і шкідливими умовами праці.