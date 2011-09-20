Біля ВР - масова акція протесту проти скасування соцпільг

Понад тисяча людей зібралися біля Верховної Ради України, протестуючи проти скасування соціальних пільг малозабезпеченим верствам населення.

Як передає кореспондент УНІАН, біля парламенту зібралися колишні «афганці», а також люди, які мають статус «чорнобильців». Вони тримають плакати: «Депутати зради – геть з Верховної Ради», «Краще померти стоячи, ніж жити на колінах», «Ви нас в Афган не посилали, ви нас просто зрадили», «Учасники бойових дій ще живі!», «Чорнобиль - не курорт», «Руки геть від Чорнобильського закону», «Тігіпко! Вийми руки з кишень інвалідів».

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Даним законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Проектом закону також пропонується надати Кабінету міністрів право визначати розміри і механізми виділення соціальної допомоги та пільг.

Законопроектом пропонується встановити, що погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, здійснюватиметься в порядку та строки, встановлені Кабінетом міністрів України з урахуванням результатів аналізу наявних фінансових ресурсів держави.