"Чорнобильці" пікетують ВР. Протестують проти скорочення пільг

Сьогодні, 20 вересня, активісти чорнобильських організацій проводять пікетування Верховної Ради, протестуючи проти скорочення пільг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації «Союз Чорнобиль України», цього дня в другому читанні та в цілому ВР буде розглядати законопроект №9127 «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень». Цей законопроект в 10 і більше разів скорочує розміри соціальних виплат і пенсій учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідам, населенню, яке постраждало, евакуйованим із зони відчуження, навіть дітям, сиротам та вдовам, наголошується в повідомленні.

Як зазначають чорнобильці, передбачається, що розміри соціальних виплат і пенсій буде встановлювати Кабінет міністрів України. І як наслідок студенти-чорнобильці не будуть отримувати підвищеної стипендії, розміри компенсацій за втрату здоров’я, оздоровлення та інші стануть мізерними і втратять соціальну значимість, раніше передбачені розміри мінімальної пенсії по інвалідності в 10, 8 і 6 мінімальних пенсій за віком відміняються.

Відтак чорнобильці вимагатимуть від ВР відкликати антиконституційний законопроект №9127 «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та негайно поліпшити медичне, житлове, пенсійне забезпечення чорнобильців.

Довідка УНІАН. 9 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Даним законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Проектом закону також пропонується надати Кабінету міністрів право визначати розміри і механізми виділення соціальної допомоги та пільг.

Законопроектом пропонується встановити, що погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, здійснюватиметься в порядку та строки, встановлені Кабінетом міністрів України з урахуванням результатів аналізу наявних фінансових ресурсів держави.