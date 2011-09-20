ВР підтримала президентський закон про скорочення чисельності ЗСУ на 8 тисяч

Верховна Рада ухвалила Закон «Про чисельність Збройних сил України на 2012 рік», внесений Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 377 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено затвердити чисельність ЗСУ станом на 31 грудня 2012 року в кількості до 184 тис. осіб, у тому числі до 139 тис. військовослужбовців. Тобто, відповідно до даного закону, загальна чисельність ЗСУ зменшиться в наступному році на 8 тис. осіб, в тому числі на 5 тис. військовослужбовців.