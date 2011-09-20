Афганці, які пікетують ВР, намагаються прорватися до приміщення парламенту

Представники афганських організацій, які сьогодні пікетують Верховну Раду, намагаються прорватися до приміщення парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР.

Загалом під стінами парламенту перебуває приблизно 3 тис. афганців.

Завадити їм намагаються представники правоохоронних органів, які прибули під стіни ВР, аби воїни-афганці не увійшли до будівлі парламенту.

Вхідні двері до будівлі ВР закриті.

Як повідомляв УНІАН, з ранку відбувається акція протесту під стінами ВР проти ухвалення закону про виконання рішення судів, які скасовують пільги для значної кількості громадян України, втому числі і для воїнів-афганців.