Опозиція підтримує вимоги афганців, чорнобильців та ветеранів війни - Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що опозиція підтримує вимоги афганців, чорнобильців та ветеранів війни до чинної влади.

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА, віце-спікер назвав цілком очевидним, що заходи протесту будуть тривати протягом тижня і, зокрема, в четвер, коли в парламенті буде розглядатися проект бюджету на 2012 рік і "сумновідомий" законопроект "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127), яким пропонується внести зміни до кількох законів України стосовно обсягів та порядку надання соціальних гарантій і пільг низці соціальних груп, в тому числі ветеранам війни, афганцям, чорнобильцям тощо.

М.ТОМЕНКО поінформував, що представники опозиції, в тому числі і він, внесли ряд пропозицій до другого читання, якими передбачається чітка і зрозуміла логіка гарантування пільг і для учасників бойових дій в Афганістані, і для ветеранів війни, і для чорнобильців та інших соціальних категорій.

Віце-спікер назвав цілком природнім, що пікетується парламент, водночас він нагадав, що тільки завдяки тиску опозиції згаданий законопроект було прийнято лише в першому читанні, а не в цілому, як наполягала більшість.

За словами М.ТОМЕНКА, якщо врахувати цей факт, а також згадати, що очільник Українського союзу ветеранів Афганістану був довіреною особою кандидата в Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА і заявляв, що лише В.ЯНУКОВИЧ та його команда забезпечать повагу до ветеранів-афганців, було б більш справедливо йти з вимогами до Адміністрації Президента або хоча б до уряду, оскільки згаданий проект закону підписаний прем’єр-міністром М.АЗАРОВИМ і лобіюється передовсім урядовцями.

М.ТОМЕНКО ще раз наголосив, що опозиція підтримує вимоги ветеранів війни, афганців та чорнобильців і водночас рекомендує їм передовсім працювати з тими депутатськими фракціями та групами, які підтримали даний законопроект. Він нагадав, що за відповідне рішення проголосувало 246 народних депутатів з провладної більшості, в тому числі 189 депутатів фракції Партії регіонів, 19 - Народної партії, 17 - з "Реформ заради майбутнього", 11 - з фракції НУ-НС та 10 позафракційних депутатів.