Учасники мітингу під ВР штурмували парламент

Правоохоронним органам вдалося запобігти штурму Верховної Ради воїнами-афганцями і наразі сутички під стінами парламенту припинилися.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними правоохоронців, під стінами парламенту наразі перебуває близько 4 тис. мітингувальників. Вони припинили штурм парламенту після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості.

Зокрема, мітингувальникам було повідомлено, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян.

Також було повідомлено про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.

В той же час, під стінами ВР побільшало представників «Беркуту», які роблять все, аби мітингувальники не прорвалися до будівлі ВР.

До учасників мітингу також вийшли депутати від фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС, а також лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Між тим, кілька тисяч мітингувальників біля Верховної Ради вимагають розпуску українського парламенту.

Біля будівлі парламенту зібрались близько 5 тис. мітингувальників, які протестують проти ухвалення закону "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Як заявив один із організаторів акції Борис НОВОЖИЛОВ, пікетувальники не збираються залишати своїх позицій, поки всі народні депутати не складуть своїх повноважень.

Звертаючись до народних депутатів, Б.НОВОЖИЛОВ заявив: “Завтра прийдуть люди: приймайте рішення, бо буде гаряче! Нехай це буде остання наша висота, але ми її візьмемо!”.

Також мітингувальники закидали Верховну Раду дріб’язком «на золоті унітази для депутатів».

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Даним законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Проектом закону також пропонується надати Кабінету міністрів право визначати розміри і механізми виділення соціальної допомоги та пільг.

Законопроектом пропонується встановити, що погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, здійснюватиметься в порядку та строки, встановлені Кабінетом міністрів України з урахуванням результатів аналізу наявних фінансових ресурсів держави.