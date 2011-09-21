Рішення щодо соцпільг прийматиметься тільки в діалозі з громадськістю, запевняє Тігіпко

20 вересня створено робочу групу на чолі з віце-прем`єр-міністром України Сергієм ТІГІПКОМ, яка буде займатися доопрацюванням законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» і реформою пільг для постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи та ветеранів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Сильна Україна», яку очолює С.ТІГІПКО.

Вчора ж відбулося перше засідання цієї робочої групи в Кабінеті міністрів.

«Діалог необхідний. Саме тому була створена робоча група, до якої входять експерти з різних сфер та представники громадських організацій. Метою роботи цієї групи є забезпечення діалогу з представниками організацій чорнобильців та ветеранів», - заявив С.ТІГІПКО під час засідання.

За його словами, 21 вересня робота групи продовжиться у Міністерстві праці та соціальної політики, куди С.ТІГІПКО запросив представників організацій, які проводили сьогодні мітинг під Верховною Радою. Зустріч розпочнеться о 9.00.

«Обговорення тільки починається. Я впевнений, що в процесі відкритого і конструктивного діалогу ми знайдемо рішення. Узгодження будуть тривати, поки сторони не знайдуть компромісне рішення», - сказав він.

Крім того, віце-прем`єр-міністр зустрівся з воїнами-інтернаціоналістами та чорнобильцями, які протестували біля Верховної Ради. Він запевнив, що всі рішення уряду та парламенту щодо проекту закону N9127, який змінює умови надання пільг, будуть прийматися тільки після консультацій з їхніми представниками.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня учасники мітингу, які пікетували Верховну Раду, намагалися прорватися до приміщення парламенту.

Зокрема, воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.

Довідка УНІАН. 9 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Даним законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.