«Батьківщина» закликає українців брати участь у мирних акціях протесту

Фракція "БЮТ-Батьківщина" закликає громадян України приєднуватися до мирних акцій протесту проти рішень влади, які завдають шкоди соціальному становищу українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні від імені фракції "БЮТ-Батьківщина" заявив народний депутат Роман ЗАБЗАЛЮК.

«Батьківщина» разом з Комітетом опору України ініціює та підтримує подальші мирні акції протесту з метою захисту конституційних прав громадян та недопущення ухвалення цією владою антинародних рішень», - сказав Р.ЗАБЗАЛЮК.

Він нагадав, що першою такою акцією був мітинг чорнобильців та воїнів-афганців проти ухвалення закону, яким передбачалось скорочення пільг 16 категоріям населення.

За його словами, політика нинішньої влади зводиться лише до того, що багаті мають стати ще багатшими, а бідні – ще біднішими.

«Але під час вчорашньої акції було продемонстровано, що український народ не злякався та не стане на коліна», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 20 вересня, представники афганських організацій пікетували Верховну Раду, протестуючи проти ухвалення закону про сорочення піль.

Зокрема, воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.

Довідка УНІАН. 9 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Даним законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.