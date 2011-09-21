Влада своїми рішеннями лише посилює протестні настрої в суспільстві - Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що влада лише посилює протестні настрої, приймаючи рішення, які ущемляють права і свободи громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі заступника голови ВР.

У М.ТОМЕНКА складається враження, що влада досі вважає, що суспільство індиферентно ставиться до ущемлення своїх прав і лише поодинокі групки виступають проти. Він зауважив, що єдине, до чого додумалася в цій ситуації влада – через Київську міськадміністрацію прийняти рішення, яке б забороняло підходити до державних органів ближче, ніж на сто метрів.

М.ТОМЕНКО нагадав, що він завжди говорив, що деякі загальновизнані закономірності діють і у суспільно-політичному житті, але з певною корекцією. «Тому владі треба розуміти, що жорсткий наступ на права та свободи людини і громадянина об’єктивно призведе до не менш жорсткого протистояння з боку суспільства», - наголосив політик. «Тому, якщо хочете, загальновідоме правило у випадку суспільних процесів можна читати як «сила дії дорівнює силі протидії, як мінімум помноженої на два», - додав він.

«Владі треба пам’ятати, що виступ афганців і чорнобильців перша, але, що найважливіше, – не остання реакція на ту політику, яку проводить влада», - зауважив М.ТОМЕНКО .

Як повідомляв УНІАН, учора, 20 вересня, представники афганських організацій пікетували Верховну Раду, протестуючи проти ухвалення закону про скорочення пільг.

Зокрема, воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.

20 вересня на офіційному сайті Київської влади було розміщено проект рішення про новий порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, кіно - та телезйомок у місті Києві.

Згідно з ним, проведення вказаних заходів, зокрема, біля будинків, в яких розміщені державні органи влади чи місцевого самоврядування, дозволятиметься на відстані не менш як 100 метрів.