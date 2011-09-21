Росія витратить на підтримку співвітчизників 46 млн. доларів

Москва. Росія витратить на підтримку співвітчизників у 2012-2014 роках близько 46 млн. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Росії Олександр ЖУКОВ у Держдумі РФ під час засідання комісії з координації і взаємодії із співвітчизниками.

Він відзначив, що практична підтримка співвітчизників здійснюється на основі затверджуваних урядом трьох літніх програм.

О.ЖУКОВ відзначив, що цього року закінчується дія програми, яка була затверджена на 2009-2011 роки.

За його словами, за цей час РФ виділила понад 1 млрд. рублів. (близько 33 млн. дол.) на підтримку співвітчизників.

«Зараз за дорученням уряду завершується міжвідомче узгодження нової програми на 2012-2014 роки. Ця програма підготовлена міжвідомчою робочою групою, її проект буде внесено в уряд не пізніше 1 жовтня цього року. За оцінками, витрати приблизно можуть становити у 2012 році – 430 млн. рублів., у 2013 році – 456 млн. рублів., у 2014 році – 481 млн. рублів. Такі пропозиції у бюджетному плануванні», - сказав О.ЖУКОВ.

За його словами, близько 30 млн. осіб у світі пов`язані історичним корінням з Росією.

О.ЖУКОВ підкреслив, що завдання уряду РФ добитися того, щоб всі російські співвітчизники стали рівноправними громадянами у країнах проживання і користувалися усіма правами, свободами відповідно до загально світових стандартів. Також РФ добиватиметься, щоб ця категорія громадян могла зберігати свою етнокультурну самобутність, підтримуючи духовний зв`язок з Росією.

Він переконаний, що мають бути створені умови, за яких усі охочі громадяни даної категорії могли повернутися на Батьківщину.

О.ЖУКОВ підкреслив, що одним із завдань РФ є підтримка російської мови за кордоном.

«Я думаю, всі чудово розуміють, що російська мова – це основа, яка нас пов`язує із співвітчизниками», - сказав О.ЖУКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня директор 2-го департаменту СНД МЗС Росії Віктор СОРОКІН повідомив, що Росія на підтримку співвітчизників в Україні виділила в 2010 році понад 1,2 млн. дол.