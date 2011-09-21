Москва. З 2012 року почне працювати Фонд підтримки російських співвітчизників за кордоном.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це віце-прем`єр-міністр Росії Олександр ЖУКОВ заявив у Держдумі РФ під час засідання Комісії з координації і взаємодії із співвітчизниками.

«З урахуванням рекомендації Світового конгресу співвітчизників указом Президента РФ від 25 травня цього року створено Фонд підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном. Цей фонд почне працювати з наступного 2012 року,", - сказав О.ЖУКОВ.

За його словами, фонд націлено на надання необхідної допомоги співвітчизникам як у разі порушення владою держави проживання їх прав, свобод та інтересів, так і для налагоджування системної роботи з громадськими об`єднаннями співвітчизників, а також з метою запобігання дискримінації за національними ознаками.

О.ЖУКОВ повідомив, що ведеться активна інформаційна робота з підтримки співвітчизників. Зокрема, створено низку спеціалізованих російських журналів.

«Надається фінансова підтримка як друкованим, так і електронним ЗМІ співвітчизників», - сказав О.ЖУКОВ.

Він також повідомив, що за час роботи програми з переселення співвітчизників за 2007-2011 роки до Росії повернулося близько 50 тис. осіб, причому 11% переїхало з України.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ Росії вважає, що в Україні проживає 8 млн. російських співвітчизників.