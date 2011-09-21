Держава надає щомісячну матеріальну підтримку понад 3,5 млн. родин

На сьогодні щомісячна державна матеріальна підтримка надається понад 3,5 млн. родин. Загальні бюджетні видатки на надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам становлять 24 млрд. гривень.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, заявив заступник міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій Сизенко під час парламентських слухань на тему: "Інститут сім`ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення".

"Важливим напрямом державної соціальної політики є оптимізація діючої системи захисту окремих категорій сімей, особливо соціально вразливих: багатодітних, неповних, студентських тощо", - зауважив Ю.СИЗЕНКО.

За словами заступника міністра, значні зміни відбулися у сфері надання допомоги багатодітним сім’ям, які окрім матеріальної допомоги користуються низкою соціальних пільг. Зокрема, це стосується оплати комунальних послуг, вартості палива, газу, проїзду дітей.

Він також повідомив, що за минулий рік понад 237 тисяч багатодітних сімей, які були внесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру отримувачів пільг, скористалися правом на їх отримання.