Кабмін подовжив дію доплат за роботу у зоні відчуження на 3 роки

Кабінет міністрів продовжив дію доплат за роботу у зоні відчуження на 3 роки – до 1 січня 2015 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, відповідні зміни внесені до постанови від 10 вересня 2008 року № 831.

Як повідомляв УНІАН, постановою від 10 вересня 2008 року № 831 передбачено здійснення доплати до заробітної плати у розмірі 150% мінімальної заробітної плати на місяць особам, які працюють у зоні відчуження.

На даний час це становить 1 тис. 440 грн.

До внесення змін дія доплат була обмежена 1 січня 2012 року.

Доплати здійснюються з 1986 року і кожні 3 роки їх дія подовжується.