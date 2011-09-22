У 2012 році мінімальна зарплата буде підвищена до прожиткового мінімуму - Клюєв

Наступного року мінімальна заробітна плата буде підвищена до прожиткового мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ сьогодні у Верховній Раді під час представлення Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік.

За його словами, програмою передбачено, що гарантований прожитковий мінімум на одну особу в 2012 році зросте на 14%. Крім того, додав А.КЛЮЕВ, з другого півріччя 2012 року буде збільшено розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. «Таким чином, на 3 місяці буде зменшено розрив зазначеного посадового окладу», - сказав А.КЛЮЕВ.

Перший віце-прем’єр також зауважив, що здійснення комплексу заходів щодо стабілізації солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування дасть змогу підвищити розмір мінімальної трудової пенсії в середньому на 9,8% порівняно з поточним роком.

Серед основних завдань програми А.КЛЮЕВ назвав забезпечення умов для соціально-економічного зростання, модернізацію виробництва та інфраструктури, підвищення соціальних стандартів, посилення ролі регіонів у забезпеченні зростання економіки та зміцнення обороноздатності держави тощо.

Крім того, додав він, держпрограмою передбачено створення нових робочих місць, підвищення працевлаштування, зниження темпів інфляції, скорочення рівня бідності, покращення якості освіти та медичного обслуговування, підвищення енергетичної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, Кабінет міністрів прогнозує зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб в 2012 році на 134,92 грн. – до 1098 грн.

Для осіб, які втратили працездатність, в 2012 році передбачене зростання прожиткового мінімуму на 75,17 грн. – до 842 грн., зокрема: для дітей до 6 років – зростання на 80,33 грн. – до 915 грн.; для дітей 6-18 років – на 140,08 грн. – до 1140 грн.