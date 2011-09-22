ВР прийняла за основу програму економічного і соціального розвитку України

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект закону «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 із 382 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За дану програму проголосувала фракція Партії регіонів, фракція Народної партії, фракція КПУ та група «Реформи заради майбутнього».

Не голосувала у повному складі фракція "БЮТ-Батьківщина", а з фракції НУ-НС за дану програму проголосували 9 народних депутатів.

Проект Державної програми визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку країни на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки. За кожним напрямом державної політики сформульовані також проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Заходи державного регулювання, які реалізуються шляхом застосування економічних і організаційно-правових важелів, повинні закласти основи для стійкого довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Відповідно до проекту Державної програми, головні зусилля будуть спрямовані на закріплення економічного зростання на основі його інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робочої сили та залучення стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку - підвищення добробуту населення України.

Напрями та завдання Державної програми конкретизуються у додатках до неї: "Заходи щодо реалізації Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", "Перелік державних (цільових) програм, які планується виконувати у 2012 році з використанням коштів державного бюджету", "План співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями на 2012 рік", "Основні прогнозні показники та баланси національної економіки на 2012 рік".