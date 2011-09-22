Клюєв назвав 7 головних пріоритетів і 7 основних завдань програми розвитку України

У Державній програмі економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і основних напрямах розвитку на 2013 і 2014 роки уряд визначив 7 головних пріоритетів і 7 основних завдань на цей період.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив у Верховній Раді, представляючи документ.

Серед пріоритетів А.КЛЮЄВ назвав: забезпечення умов для соціально-економічного зростання; модернізацію виробництва й інфраструктури, підвищення соціальних стандартів, посилення ролі регіонів у забезпеченні зростання економіки і підвищення їх відповідальності за розв‘язання соціальних проблем; зміцнення обороноздатності держави; захист прав і свобод громадян, зміцнення законності і правопорядку; розвиток міжнародної співпраці.

Серед основних завдань: поліпшення умов життєдіяльності громадян, підвищення рівня зайнятості, створення нових робочих місць, зниження темпів інфляції, скорочення рівня бідності; поліпшення якості і доступності освіти і медичного обслуговування; забезпечення продовольчої, енергетичної й екологічної безпеки; створення сприятливих умов для ведення бізнесу; відновлення довгострокового кредитування підприємств і домогосподарств; залучення інвестицій і прискорене відтворення виробничого капіталу; ослаблення диспропорцій у розвитку регіонів, перш за все, через розвиток їх економічного потенціалу й інвестиційної привабливості.

Метою Держпрограми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки, наголосив А.КЛЮЄВ, є послідовне підвищення рівня і якості життя громадян на основі економічного зростання, яке, у свою чергу, грунтуватиметься на створених державою умовах для позитивних структурних зрушень, підвищення національної конкурентоспроможності.

«Саме за логікою: від стабілізації - до зміщення акцентів у бік перебудови економіки - уряд і формував програму», - сказав А.КЛЮЄВ.