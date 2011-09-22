В проекті бюджету-2012 не закладено коштів на пільги афганцям та чорнобильцям - Катеринчук

В проекті державного бюджету на 2012 рік не закладено коштів на фінансування пільг афганцям та чорнобильцям.

Про це заявив народний депутат, лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУКА, повідомили УНІАН у прес-службі ЄПУ.

«В урядовому проекті бюджету на наступний рік не закладено жодної копійки на фінансування цих видатків», - стверджує він.

«Уряд пообіцяв МВФ скасувати пільги дітям війни, ветеранам та чорнобильцям і виключив відповідні статті з державного бюджету. Однак пільги поки що не скасовані і, судячи з реакції суспільства, це рішення так і не буде прийняте. Таким чином, підтримуючи урядовий проект бюджету, парламентська більшість змушує сотні тисяч громадян країни звертатися до суду з намаганням відсудити у держави свої пенсії та пільги. Однак навіть наявність судового рішення ще не означає, що ветеран та пенсіонер зможе отримати свої гроші», - наголосив народний депутат.

М.КАТЕРИНЧУК зауважив, що «уряд Миколи АЗАРОВА за останні півтора року програв більше мільйона судових позовів дітям війни, чорнобильцям, афганцям та військовим пенсіонерам».

«Загальна сума заборгованості за програними судовими справами вже становить кілька десятків мільярдів гривень, однак ці кошти знову ж таки не враховані в проекті бюджету-2012. Це, в свою чергу, змушує чиновників на місцях вчиняти кримінальні злочини – умисно не виконувати судові рішення, що вступили в законну силу», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО запевняв, що проектом державного бюджету на 2012 рік не передбачено скорочення жодних пільг.

«Проект державного бюджету на 2012 рік не забирає жодної пільги, а навпаки - якраз фінансує всі законодавчі ініціативи, які вже діють в нашій державі», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Раніше під тиском опозиції та громадських організацій афганців та чорнобильців парламентська більшість відмовилась голосувати за закон «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду». Перехідними положеннями цього закону скасовуються соціальні гарантії ветеранам війни та праці, дітям війни і жертвам нацистських переслідувань, постраждалим від Чорнобильської аварії та іншим.