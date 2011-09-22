Пенсійний фонд у I півріччі отримав 30 млрд. грн. дотації з держбюджету

У першому півріччі 2011 року з Державного бюджету Пенсійному фонду було надано дотацію в сумі 29,943 млрд. грн.

Про це сказано у Висновках про виконання Державного бюджету України в першому півріччі 2011 року, переданих у Верховну Рада.

За даними Рахункової палати, сума витрат держбюджету за звітний період становила 148,364 млрд. грн., що на 6,3% більше порівняно з відповідним періодом 2010 року. В т.ч. витрати загального фонду становили 130,187 млрд. грн., що на 12,8% більше, ніж за перше півріччя 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет України в січні-червні 2011 року зведено з дефіцитом у 10,957 млрд. грн., що в 2,4 рази менше, ніж за відповідний період 2010 року.

Доходи бюджету становили 139,348 млрд. грн., в т.ч. доходи загального фонду становили 120,946 млрд. грн.

Витрати держбюджету становили 148,364 млрд. грн., в т.ч. витрати загального фонду – 130,142 млрд. грн.

За рахунок повернення кредитів до держбюджету за перше півріччя 2011 року надійшло 1,312 млрд. грн., зокрема до загального фонду - 315,9 млн. грн. За той самий період надано кредитів з держбюджету в сумі 3,254 млрд. грн., зокрема із загального фонду - 35,1 млн. гривень.

У січні-червні 2011 року погашення основної суми держборгу з бюджету становило 22,203 млрд. грн. Державні запозичення до державного бюджету було здійснено в обсягу 59,515 млрд. грн.