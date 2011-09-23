Процес примусового видворення іноземців та осіб без громадянства прискориться - закон

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо особливостей провадження у справах про видворення іноземців та осіб без громадянства».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 263 із 332 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон спрямований на прискорення здійснення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства шляхом скорочення строків адміністративного провадження у справах про їх затримання і примусове видворення.

Даним законом внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства України. Кодекс доповнено статтею 183-5 «Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства». Нею визначається, що позовні заяви іноземців та осіб без громадянства щодо оскарження рішень про їх видворення, а також позовні заяви органів внутрішніх справ, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства і затримання їх у зв’язку з таким видворенням подаються до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідного органу внутрішніх справ, органу охорони державного кордону або СБУ.

Адміністративні справи, передбачені частиною першою цієї статті, вирішуються судом у місячний строк з дня надходження позовної заяви, крім справ про затримання з метою забезпечення можливості подальшого видворення, які розглядаються невідкладні.

Адміністративні справи, передбачені частиною першою цієї статті, розглядаються судом за обов’язковою участю сторін.

Судові рішення у визначених цією статтею адміністративних справах у частині затримання іноземців та осіб без громадянства підлягають негайному виконанню. Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі. Судові рішення у визначених адміністративних справах можуть бути оскаржені в апеляційному порядку в п’ятиденний строк з дня їх проголошення.

Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом п’яти днів з дня надходження апеляційної скарги.

Судові рішення у визначених цією статтею адміністративних справах набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі їх оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Судові рішення (постанови, ухвали) першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та судові рішення апеляційної інстанції, прийняті за результатами розгляду апеляційної скарги, можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

Позовні заяви та апеляційні і касаційні скарги у справах, передбачених частиною першою цієї статті, подаються до адміністративного суду без сплати судового збору.